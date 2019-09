Se lo chef ha la cannabis in cucina: «Cercavo nuovi sapori e volevo curare»

CATANIA - Vino alla cannabis, olive alla cannabis, tonno marinato nella cannabis e addirittura una miscela di caffè tostato sempre con... la cannabis.

Un bottino decisamente verde quello che i carabinieri di Catania hanno sequestrato nell'abitazione di un noto chef siciliano, Carmelo Chiaromonte. Oltre alle vivande, infatti, c'erano pure diverse piante alte più di due metri e mezzo chilo di infiorescenze, riporta il Corriere della Sera.

Chiaromonte, che risiede a Trecastagni sulle pendici dell'Etna afferma di averlo fatto solo per la sua arte: «Stavo cercando nuovi sapori, per la cucina del terzo millennio». Posto prima ai domiciliari, è stato rilasciato in attesa del processo.

«Sapevo di operare al di fuori della legge», ha dichiarato al quotidiano, «quello che volevo fare era anche riuscire a curare, e curarmi, con il cibo, personalmente soffro di depressione da due anni per un lutto famigliare».

Per quanto riguarda il cibo: «Erano solo due vasetti di olive (le ¢Santa Caterina SballOlives“, ndr.) , due di tonno, un liquore e il caffè: li ho consegnati spontaneamente... Erano campioncini per me, non volevo venderli».