Incendio a Rouen, le fiamme sono state spente

ROUEN - L'incendio divampato la notte fra mercoledì e giovedì a Rouen, nel nord della Francia, in una fabbrica chimica, è spento: lo hanno annunciato le autorità locali questa mattina.

L'incendio non ha fatto vittime ma ha suscitato timori di inquinamento della Senna. La nube scura che si è levata dallo stabilimento in fiamme ha raggiunto i 22 km di lunghezza sulla zona di Rouen, dove i 500.000 abitanti sono stati invitati ieri a rimanere in casa.

Lo spegnimento è stato confermato dalla prefettura e dai pompieri, i quali hanno comunque deciso di mantenere un presidio importante sul sito della fabbrica "Lubrizol", che produce additivi per carburante, da dove sale ancora un leggero fumo bianco e persiste un «odore sgradevole».

Ieri mattina, mentre i pompieri lottavano ancora contro il fuoco, il prefetto di Normandia, Pierre-André Durand, aveva evocato il «rischio di inquinamento della Senna», inducendo le autorità ad attivare il cosiddetto piano Polmar che prevede tutte le precauzioni del caso, tra cui dighe di sbarramento. Oggi, si è mostrato rassicurante, scartando rischi maggiori per il grande fiume francese, ma non ha escluso la possibilità di ritrovare alcune tracce inquinanti.

«Saranno facilmente recuperabili, perché in superficie», ha spiegato Durand. La Senna attraversa Parigi prima di passare per Rouen e sfociare nella Manica al livello del porto di Le Havre. In totale, sono 200 i pompieri intervenuti per domare l'incendio nel sito Seveso, con l'ausilio di oltre 200 automezzi giunti da sei diversi dipartimenti del Paese.

Nella città sotto shock per quanto accaduto - anche se non ci sono stati feriti, inclusi i 400 dipendenti del sito - la giornata di ieri è stata durissima. Ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze era stato chiesto già dal primo mattino di non uscire di casa, mentre le tv mostravano l'enorme coltre di fumo e fiamme altissime sprigionarsi dai capannoni da cui provenivano numerose esplosioni.

Chiuse fino a lunedì le scuole della zona, mentre la circolazione dei mezzi pubblici, sospesa ieri pomeriggio, torna oggi alla normalità. Il sito appartiene al gruppo chimico americano Lubrizol Corporation, di proprietà di Berkshire Hathaway, la holding del miliardario Usa, Warren Buffet.





keystone-sda.ch/STR (Stephanie Peron)