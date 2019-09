Finto agente ferma due veri poliziotti

FIRENZE - Un finto agente di sicurezza, in realtà noto truffatore stradale, è incappato questa volta nelle persone sbagliate. Ieri in un quartiere a sud di Firenze ha fermato due poliziotti in borghese, impegnati in una operazione contro lo spaccio di stupefacenti.

Il 27enne ha puntato la vettura sulla quale viaggiavano i poliziotti, ha attivato il lampeggiante e ha fermato il veicolo. Vestito con abiti paramilitari, indossava una fondina nella quale c'era una pistola a gas, caricata con spray al peperoncino. Si è poi avvicinato mostrando un tesserino con tanto di distintivo metallico, che attestava il suo essere un "addetto di pubblica sicurezza". I veri agenti, che fino a questo punto erano stati al gioco, hanno svelato la loro vera identità e si sono qualificati.

Il finto agente è stato quindi identificato e denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti. I media italiani aggiungono che il 27enne non avrebbe chiesto soldi ai poliziotti ma avrebbe voluto solo rimproverarli perché circolavano a una velocità troppo bassa.