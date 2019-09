Cacciatore scambia il padre per un cinghiale e lo uccide

SICIGNANO DEGLI ALBURNI - Dramma a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno: un cacciatore ha scambiato il padre per un cinghiale e gli ha sparato, uccidendolo.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri il 34enne ha aperto il fuoco e ha colpito il padre 55enne al basso addome. Nonostante i soccorsi siano stati chiamati immediatamente per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 34enne è stato denunciato per omicidio colposo ma non è stato arrestato.

Sembra che i due uomini si trovassero in una zona non autorizzata per la caccia al cinghiale, che risulta peraltro ancora chiusa. Il 34enne dovrà rispondere anche di attività venatoria di frodo.