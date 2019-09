Times Square e la Statua della libertà nel mirino, arrestato nel New Jersey

TRENTON - Un libanese naturalizzato americano, Alexei Saab, 42 anni, residente in New Jersey, è stato arrestato a New York per terrorismo con l'accusa di aver trasmesso informazioni su possibili obiettivi sensibili nella Grande Mela, a Washington Dc e a Boston ad Hezbollah, organizzazione libanese filo iraniana, dal 1997 nella lista Usa dei gruppi terroristici.

Tra i 'target' indicati anche la Statua della libertà, il Palazzo di Vetro, l'Empire State Building, Times Square, la Casa Bianca e il Fenway Park di Boston.

L'uomo è accusato anche per un presunto matrimonio fraudolento con una complice per consentirle di ottenere la nazionalità americana.

Saab, entrato in Usa nel 2000, è diventato cittadino americano nel 2008. Dal 1999, secondo l'accusa, avrebbe partecipato periodicamente ad addestramenti di Hezbollah.