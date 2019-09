Due sparatorie a Washington: un morto e 8 feriti

WASHINGTON - Due sparatorie, avvenuto nel giro di pochi minuti, hanno provocato un morto e otto feriti nelle scorse ore a Washington D.C.

La prima è avvenuta in una zona residenziale della capitale statunitense, a Columbia Heights, non distante dalla Casa Bianca. Il bilancio è di un morto e cinque feriti gravi, secondo quanto riferito dalla Polizia. Al momento non è noto né chi sia l’autore della sparatoria né per quale motivo abbia aperto il fuoco. Le autorità hanno segnalato su Twitter di essere alla ricerca di un veicolo Nissan, con targhe sconosciute, a bordo del quale si trovano due uomini armati di «fucili di modello AK».

Sul posto è presente un ingente dispositivo di polizia. Le strade attorno alla zona della sparatoria sono state bloccate. Al momento non risulta alcun arresto ufficiale.

La seconda si è invece verificata circa mezz’ora dopo la prima. Tre in questo caso le persone colpite. Una di loro - riferisce il Washington Post - è stata trovata priva di conoscenza.

La Polizia non ha per il momento potuto stabilire se le due sparatorie siano o meno collegate.