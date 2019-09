Donne in piazza contro i "killer degli hotel"

LAGOS - Centinaia di donne sono scese oggi per il secondo giorno nelle strade di Port Harcourt, nel sud della Nigeria, per protestare dopo una serie di omicidi di donne avvenuti in diversi alberghi della città e per chiedere alle autorità di adottare misure di protezione efficaci.

Media locali riferiscono che le manifestanti, vestite di nero in segno di lutto, hanno marciato scandendo vari slogan, tra i quali "I loro killer devono essere trovati". Secondo la Bbc, due sospetti sono stati arrestati dalla polizia in questa città nella regione petrolifera del delta del Niger.

Varie fotografie, video e commenti sulle proteste sono stati postati sui social media con l'hashtag #ProtectPHGirls.





