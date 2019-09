Uccide tre presunti rapinatori adolescenti

CONYERS . Tragedia in Georgia, dove il proprietario di una casa ha sparato a tre minorenni, uccidendoli, ritenendo che volessero rapinarlo.

La polizia ha riferito che i teenager «avevano la faccia coperta mentre si avvicinavano alla residenza», nella cittadina di Conyers, e che uno dei sospetti «brandiva una pistola e ha sparato alcuni colpi prima che la vittima designata di una rapina rispondesse al fuoco». Le vittime sono due ragazzi di 16 anni e uno di 15.

Secondo lo sceriffo locale, potrebbe trattarsi di un caso di "stand your ground", la controversa legge che stabilisce il diritto delle persone a difendersi, anche con l'uso della forza letale, quando ritengono di essere sotto minaccia di morte o ferimento. Per ora non sono state contestate accuse ma l'uomo che ha sparato è stato portato in caserma per essere interrogato.