Macchina sul fondo dello stagno individuata con Google Maps, c'è un cadavere

WELLINGTON - Nel novembre del 1997, a Lantana, in Florida, il 40enne William Moldt è stato dato per disperso. Dopo una notte in un pub, non si erano più avute sue notizie. Le ricerche erano state vane. I suoi resti sono stati trovati lo scorso agosto in una macchina rinvenuta sul fondo di un laghetto.

La polizia è stata infatti chiamata a intervenire dopo che attraverso le immagini di Google Maps - e in seguito per verifica anche grazie a un drone - è stata individuata quella che sembrava una vettura in uno stagno a Moon Bay Circle, Wellington.

Nella macchina sono stati trovati resti umani. Grazie alle analisi è bastata una sola settimana di lavoro per identificare l’uomo scomparso 22 anni fa. L'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha dichiarato alla BBC che si presume che William Moldt abbia perso il controllo del suo veicolo e sia finito nello stagno.

La famiglia dell'uomo è stata informata.