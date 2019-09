Ogni due giorni una donna viene uccisa in casa

LONDRA - Boom delle violenze domestiche contro le donne in Gran Bretagna e degli omicidi commessi in casa da mariti, partner o parenti. Lo denuncia la Bbc sulla base di dati, peraltro parziali, ottenuti da 43 comandi territoriali della polizia del Regno sui fatti di sangue censiti nel 2018.

Dati da cui risulta come il numero dei cosiddetti femminicidi perpetrati fra le mura domestiche ha toccato l'anno scorso il picco record da un quinquennio, almeno a quota 173: ossia 32 vittime in più rispetto a quelle denunciate nel 2017. «Vittime spesso invisibili del coltello» casalingo, secondo la definizione di una criminologa.

In un quadro più generale, l'emittente rileva inoltre che più dei tre quarti di tutte le violenze mortali domestiche registrate in Inghilterra e Galles fra il 2014 e il 2017 hanno visto le donne come bersaglio e gli uomini (in maggioranza partner, ex partner o familiari di sangue) come carnefici.

Il fenomeno, legato in parte a degenerazioni di costumi importati da comunità straniere, è al centro nel Paese di una rinnovata mobilitazione politica sfociata in un intervento normativo ad hoc promosso dal governo dell'ex premier Theresa May. Un intervento che il successore, Boris Johnson, si è detto in questi giorni «pienamente impegnato» a portare avanti.