Mettono in scena "Venerdì 13", mandano un uomo in ospedale

NANCY - Ispirati dal film “Venerdì 13”, due ragazzi sono scesi per le strade della periferia di Nancy per girare un cortometraggio horror amatoriale. L’obiettivo era quello di metterlo online domani, ovvero venerdì 13 settembre. Il loro intento di far paura è stato talmente credibile che dovranno rispondere di violenza volontaria aggravata.

I fatti sono accaduti nella notte fra lunedì e martedì. Uno dei ragazzi riprendeva, mentre il secondo saltava in strada con il suo travestimento. Indossando la famosa maschera del film e con in mano un’arma finta ha spaventato diverse persone. Non tutti hanno reagito al meglio a questo scherzo, tanto che è scattata la denuncia.

La polizia ha comunicato la notizia via Twitter. Il denunciante è stato talmente male che è stato ricoverato e ha saltato una giornata di lavoro.