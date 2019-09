Due trombe marine a Maiorca

PALMA DI MAIORCA - Nuovo allarme meteorologico a Maiorca, dalla giornata di martedì violenti temporali si sono abbattuti sull'isola delle Baleari. Decine le testimonianze sui social grazie a foto e video. Protagonisti sono stati due trombe marine, formatesi quasi contemporaneamente all'orizzonte. Se i temporali in questo periodo sono frequenti, un fenomeno di questo genere è invece raro.

È stato lanciato dalle autorità il grado di allerta 1 e 2. Sono state registrate inondazioni e in alcune località sono state vietate attività all’aperto. In alcune zone i chicchi di grandine sono caduti grandi come palline da ping pong. Molte strade sono diventate impraticabili, in particolare nel sud dell’isola. Forti anche i venti.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare per il fine settimana. Lo scorso anno, ad inizio autunno, diverse persone persero la vita a causa del maltempo .