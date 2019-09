Il mondo della musica piange l’astro nascente del country americano

TAOS - Brava e bella, da molti considerata l’astro nascente della musica country americana. Kylie Rae Harris è deceduta a soli 30 anni in un incidente d’auto, il 4 settembre. La cantante si stava dirigendo in un locale dove avrebbe dovuto esibirsi a Taos, nel New Mexico, ma non vi è mai arrivata. La notizia è stata data dal suo produttore musicale.

Nella notte, tre vetture si sono scontrate. Nel sinistro è morta anche una ragazza di 16 anni, alla guida di una delle automobili coinvolte. È invece scappato il conducente del terzo veicolo, che dovrebbe essere il responsabile della tragedia. Sarebbe stato al volante sotto l’effetto di alcol. È ancora ricercato.

La carriera di Kylie Rae Harris è costellata di premi e riconoscimenti, oltre al sempre crescente affetto del pubblico. Anche chitarrista, ha iniziato a cantare all’età di 12 anni incidendo il suo primo album nel 2010, All the Right Reasons.

Era madre di una bambina di sei anni.