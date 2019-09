Cittadina vara la legge del "doppio gatto"

MOUNT BARKER - La cittadina australiana di Mount Barker, a una trentina di chilometri da Adelaide, ha in programma un provvedimento che limita a due il numero di gatti che una famiglia può possedere.

Non solo: ci sarà un coprifuoco notturno e i felini che verranno sorpresi a zonzo dalle 8 di sera alle 7 di mattina verranno catturati e restituiti ai proprietari, oppure ricollocati se non si dovesse accertarne la provenienza. I residenti dovranno comunque registrare i propri gatti, in modo da facilitare il loro ritorno a casa. I residenti che già oggi possiedono più di due gatti saranno esenti ma dovranno comunque annunciarsi al consiglio locale, assicurare che gli animali sono (o saranno castrati) e ottenere il consenso dei dirimpettai.

Il motivo? Ridurre l'impatto dei gatti sull'ecosistema, smussando quello che è stato chiamato il loro «comportamento fastidioso», ovvero «l'interferire con la pace, il comfort di una persona» comportandosi aggressivamente o «creando odori o rumori sgradevoli».

Il sindaco Ann Ferguson si è difesa dalle accuse di crudeltà che le sono state rivolte, spiegando al Guardian di essere una «amante dei gatti» e che la legislazione è stata caldamente sostenuta dalla popolazione, interpellata con un apposito sondaggio. Il provvedimento dovrà superare un periodo di prova, nel quale saranno via via chiariti svariati dettagli, prima di entrare in vigore al 100%.