Dorian: sale il bilancio delle vittime alle Bahamas

WASHINGTON - È salito drammaticamente il numero delle vittime dell'uragano Dorian alle Bahamas: quelle accertate sono ora almeno 20 ma il numero, spiegano le autorità, è destinato inevitabilmente a crescere ancora vista la quantità di dispersi e le aree ancora sommerse dalle acque e ricoperte di macerie.

Dal canto suo, il capo degli affari umanitari dell'Onu, Mark , parlando con i giornalisti in collegamento telefonico da Nassau, dove ha appena incontrato il primo ministro Hubert Minnis, ha affermato che nell'arcipelago ci sono 70'000 persone che hanno bisogno di assistenza, colpite da una «enorme devastazione».

«I primi passi che le Nazioni Unite affronteranno sarà fornire assistenza salvavita urgente, cibo, acqua potabile, medicine e rifugi», ha precisato.

Lowcock ha quindi spiegato che ci sono grandi problemi di accesso nelle aree colpite dalla devastazione dell'uragano. «Il maggiore porto ad Abaco non è accessibile, quindi i trasporti via mare sono molto difficili. Stessa situazione per gli aeroporti, al momento praticamente l'unico accesso possibile è via elicottero», ha precisato. Oltre alle necessità salvavita urgenti, nelle aree più colpite, Abaco e Grand Bahama, servono servizi di base ed energia elettrica.