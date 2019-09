Adolescente di colore frustato perché «ha rubato del cioccolato»: il video sciocca il Brasile

SAN PAOLO - Sta suscitando indignazione, in Brasile, il video di un adolescente di colore che, nudo, viene frustato da due agenti di sicurezza nel retro di un supermercato di San Paolo per aver rubato, secondo i suoi accusatori, del cioccolato. Le immagini - oltre che essere agghiaccianti per la crudeltà che testimoniano - non possono infatti che rievocare le torture a cui erano sottoposti gli schiavi di origine africana nel Paese.

Nel filmato di 40 secondi - che non pubblicheremo - si vede il ragazzo in piedi in una stanza, senza maglietta e con i pantaloni e la biancheria abbassati alle caviglie. Due agenti di sicurezza - che non entrano nell'inquadratura se non per un breve istante - gli assestano cinque frustate, con brevi pause tra una e l'altra. Il ragazzo, apparentemente con un bavaglio alla bocca, geme, piange e si lamenta a ogni sferzata. Ma resta in piedi, contorcendosi dal dolore.

«Non ho rotto niente», dice uno dei suoi aguzzini come riporta la Folha de S. Paulo. «Ce ne vuole ancora una, così non ti ammazziamo. Tornerai?», gli chiede un altro.

L'episodio è avvenuto una mattina dello scorso mese di agosto in una filiale della catena Ricoy a Joaniza, a sud di San Paolo. Dopo che il video è emerso sui social media, lunedì la polizia ha aperto un'inchiesta, un mese circa dopo la violenza. In un comunicato, i responsabili del supermercato si dicono scioccati per quanto accaduto e fanno sapere che i due agenti di sicurezza, due interinali, non lavorano più nella struttura.