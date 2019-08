Chiuso il caso Epstein, omaggio alle vittime

WASHINGTON - Un giudice ha chiuso formalmente il procedimento contro il miliardario Jeffrey Epstein, tre settimane dopo il suo suicidio in un carcere di New York, dove era detenuto in attesa di processo per l'accusa di traffico sessuale di minorenni nei primi anni 2000 in Florida e nella Grande Mela.

Il giudice ha voluto rendere un tributo finale alle 16 donne che martedì scorso sono andate in tribunale per testimoniare le loro accuse al finanziere. Le indagini proseguono per individuare la rete di complici tra i suoi collaboratori.