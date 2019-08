Sparito il commento di Bolsonaro su Brigitte Macron. Intervenuto anche Paulo Coelho

SAN PAOLO - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato il commento che aveva pubblicato su Facebook riguardo alla moglie di Emmanuel Macron, Brigitte, che il presidente francese aveva definito "una cosa triste" e "un attacco irrispettoso" e aveva scatenato un'ondata di proteste sui social.

Bolsonaro aveva commentato il post di un utente, tale Rodrigo Andreaca, che paragonando Brigitte Macron con la first lady brasiliana, Michelle, con due foto accostate, aveva scritto: «Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?». Il presidente brasiliano aveva aggiunto in calce all'immagine: «Non umiliarlo, hahaha».

Il polemico intervento di Bolsonaro ha provocato una valanga di commenti sui social, con il lancio dell'hashtag #DesculpaBrigitte (Scusa, Brigitte) e centinaia di messaggi di solidarietà alla moglie di Macron, in una campagna spontanea alla quale si è associato anche Paulo Coelho, l'autore brasiliano più letto nel mondo, che ha pubblicato un breve video sul caso su Twitter.

«Questo è un video un po' triste, per chiedere scusa ai miei amici francesi per questa crisi, o piuttosto questo isterismo di Bolsonaro riguardo alla Francia, al presidente francese e alla moglie del presidente francese», ha detto Coelho, aggiungendo che «mentre l'Amazzonia brucia nel governo brasiliano non hanno nessun argomento da presentare e dunque solo insultano, negano e dicono qualsiasi cosa per evitare di dover assumere le proprie responsabilità».

Su richiesta dei media, l'ufficio stampa della presidenza brasiliana ha informato che non ci sarà nessun commento ufficiale sulla rimozione del polemico messaggio, giacché si trattava di un post sulla pagina personale di Bolsonaro.