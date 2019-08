Violenta grandinata a Madrid, si contano i danni

MADRID - Nel tardo pomeriggio di lunedì, le province di Toledo e Madrid sono state colpite da un violento temporale che ha portato con sé una impressionante tempesta di grandine. «È iniziata alle 18:00 ed è durata 10 minuti, ma è un vero disastro», hanno spiegato i testimoni. Ora è il momento della difficile conta dei danni.

In particolare le aree periferiche della capitale come Valdemoro o Arganda del Rey hanno subito ingenti danni, con le strade trasformate in fiumi in piena di acqua, ghiaccio e fango.

I video postati in rete mostrano come la violenza di questi torrenti sia stata capace di travolgere auto, cassonetti e tutto ciò che è stato sul percorso. Le temperature sono scese di colpo dai 30 ai 18 gradi.

Alcune linee della metro di Madrid e diverse strade e autostrade sono state interrotte, il disservizio è durato fino a martedì mattina. Nei guai anche l'aeroporto e alcuni ospedali.

I pompieri hanno ricevuto più di 1000 segnalazioni. «Non ci sono state vittime e gli interventi sono stati relativamente minori per una tempesta di questa portata: rimozione di rami da strade pubbliche, inondazioni di garage, scantinati o locali commerciali», ha detto a AFP il portavoce dei servizi di emergenza della regione di Madrid.