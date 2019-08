Tedesco trafitto da una zanna di elefante

BANGKOK - Un cittadino tedesco è rimasto ferito dopo essere stato attaccato da un elefante nella provincia thailandese di Chonburi.

Il 69enne, residente nel Paese del Sudest asiatico, stava compiendo il suo giro quotidiano in bicicletta quando si è fermato a osservare il pachiderma in un parco degli elefanti a circa 75 chilometri dalla capitale Bangkok. Le autorità locali riferiscono che l'elefante, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è avventato contro l'uomo, che è rimasto fermo nonostante i ripetuti avvertimenti a mettersi in salvo.

Una delle zanne ha trafitto la gamba del 69enne. Trasportato in un ospedale locale, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Secondo un veterinario specializzato nella gestione dei pachidermi l'animale potrebbe aver agito in seguito a un aumento del testosterone, che rende i maschi molto aggressivi.