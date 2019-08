Ragazzi ai lavori forzati, incriminati due texani

WASHINGTON - Una coppia del Texas è stata incriminata con l'accusa di traffico di esseri umani per aver impiegato dei minorenni in lavori forzati in una casa per ragazzi in difficoltà che gestivano.

L'anno scorso, otto minori tra i dieci e i 17 anni erano stati portati via dalla Joshua Home a Bertram, dopo che era stata aperta un'indagine.

Ora, un grand giurì ha accusato Gary Wiggins, 49 anni, e sua moglie Meghann Wiggins, 34 anni, di traffico di esseri umani: «Attraverso la forza, la frode o la coercizione», è stato rilevato, hanno impiegato «in lavori forzati o altri servizi» quattro ragazzi minorenni tra il 17 maggio e il 25 luglio dell'anno scorso. Secondo i media Usa, i minorenni sarebbero stati obbligati a lavorare per un'azienda di proprietà della coppia.

In passato, le autorità di Alabama e Missouri avevano indagato i Wiggins e le loro organizzazioni no profit, ma non erano state presentate accuse.