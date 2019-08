Incidente all'Europa-Park, si spacca la catena delle montagne russe

RUST - Un incidente si è verificato martedì pomeriggio all’Europa-Park: la catena delle montagne russe Wodan Timbur Coaster si è rotta mentre i piccoli vagoni stavano affrontando la prima salita.

In un tweet, i funzionari del parco hanno affermato che la situazione dovrebbe presto tornare alla normalità: «A causa di un difetto tecnico, l'ottovolante in legno è temporaneamente fuori servizio. Nessuno è rimasto ferito. La struttura è in riparazione e dovrebbe tornare presto in servizio».

Le cause dell'incidente non sono ancora note. Alla domanda, la portavoce del parco ha dichiarato: «Il meccanismo di sicurezza è entrato in azione e le auto sono rimaste immobilizzate».

Il Wodan Timbur Coaster è stato inaugurato nel 2012. Ha una lunghezza di 1050 metri, può raggiungere una velocità massima di 100km/h e offre poco più di due minuti di emozioni.