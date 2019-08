Baraccopoli in fiamme, in 50mila senza casa a Dacca

DACCA - Un enorme incendio ha spazzato via una baraccopoli nella capitale del Bangladesh, Dacca, lasciando senza tetto 50.000 persone. Lo riferisce la Bbc, riportando che circa 15.000 case sono state distrutte nella baraccopoli di Chalantika nella serata di ieri.

Secondo quanto riportato, molte case avevano tetti di plastica, fatto che ha aiutato la propagazione delle fiamme. Non si segnalano vittime, anche se diverse persone sono rimaste ferite.

La maggior parte dei residenti sono persone con un basso reddito, e molti erano fuori casa dopo la festa musulmana di Eid al-Adha. Sulle cause dell'incendio è in corso un'indagine. I vigili del fuoco hanno impiegato più di sei ore per spegnere le fiamme.

Il governo del Bangladesh ha riferito che saranno forniti aiuti per le migliaia di persone che ora sono senza riparo. A febbraio, un incendio nello storico distretto di Dacca ha ucciso circa 80 persone, mentre altri nove sono morti in un incendio in una baraccopoli nella città costiera di Chittagong.





keystone-sda.ch/STF (MONIRUL ALAM)