BRESCIA - Centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Nadia Toffa. Il funerale tenuto - come da volontà della conduttrice - da Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla "Terra dei Fuochi", si è svolto nel Duomo di Brescia.

Il feretro è stato accolto da un lungo applauso, di gente comune come di colleghi. Nessuno dimenticherà la lunga lotta della giornalista contro il tumore che l’ha stroncata all’età di 40 anni. Una battaglia condivisa fra supporto e critiche.

«Nadia era dalla parte dei più deboli - ha ricordato Padre Maurizio Patriciello - Nadia, tu sei stata amata perché hai amato la verità e hai fatto del tuo lavoro una missione, come dovremmo fare tutti. (...) Nadia, hai raccontato la tua paura, le tue speranze, la tua è stata vita sino all'ultimo respiro. Hai capito che la vita è vita anche quando si fa pesante».

«Sei stata coraggiosa e umile, sei stata una 'iena', ma anche una colomba - ha continuato il parroco - Sei stata forte, ma a me non me la dai a bere, sei stata forte ma anche così fragile, sei stata una donna amante della giustizia. Nadia non è stata solo apprezzata e stimata, ma è stata amata, il che è tutta un'altra cosa».