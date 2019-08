Sbircia un messaggio ricevuto da un 13enne, fa arrestare un pedofilo

MONACO DI BAVIERA - È bastato uno sguardo sul telefono del ragazzino seduto di fianco a lui in metropolitana per capire che qualcosa non andava. Daniel Ollert, manager 31enne di Monaco di Baviera, non ci ha pensato due volte e ha deciso di intervenire. La sua prontezza ha portato un pedofilo dietro alle sbarre.

Come riferisce il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, è iniziato tutto con un messaggio su WhatsApp, inviato da un fantomatico “Zio Millie” che chiedeva al 13enne se voleva abbracciarlo di nuovo dietro i container. Il sospetto ha portato Daniel a chiedere al ragazzino una spiegazione: «Perché lo zio Millie ti abbraccia dietro i container e non in pubblico? Tua madre sa che lo vedi?». Lui ha risposto: «No È meglio così». Il 31enne non si è fermato: «Ti ha solo abbracciato finora?». La risposta è stata «Sì».

Ollert non è convinto, si fa dare il numero di telefono e avvisa la polizia che trova subito i precedenti dello «zio Millie», ovvero George H. SCattano le operazioni, agenti e manager stanno vicini al ragazzino che alla fine confessa: «Daniel, devo dirti una cosa. Ho fatto sesso con lo zio Millie».

Nella casa del 58enne, che aveva già abusato di quattro minorenni, sono stati trovati hard disk pieni di materiale pedopornografico. Fra le vittime anche la nipote e la figliastra dell’uomo. È stato condannato a 8 anni.

Daniel Ollert riceverà un riconoscimento, ovvero una «medaglia per il contributo alla sicurezza interna», dal ministro dell’Interno della Bavaria Joachim Herrmann. Verrà quindi premiato il suo coraggio di agire per ragioni etiche e morali. «Ero scioccato, non potevo ignorare la cosa», spiegò il manager.