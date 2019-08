Agente colpisce una ragazza con un pugno

MOSCA - Il ministero dell'Interno russo ha aperto un'inchiesta su quello che appare come un nuovo episodio di violenza gratuita da parte della polizia durante le proteste anti-Putin di queste settimane: un video pubblicato su internet mostra un agente che colpisce con un violento pugno allo stomaco una ragazza, mentre questa viene trascinata dalla polizia in un cellulare durante la manifestazione antigovernativa di sabato scorso.

Il filmato è stato visionato da centinaia di migliaia di persone e ha suscitato grande indignazione sui social media. La vittima dell'aggressione, Daria Sosnovskaya, 26 anni, racconta di essere stata fermata dagli agenti dopo aver protestato per l'arresto di un uomo disabile.

Da un mese migliaia di moscoviti scendono regolarmente in piazza per contestare l'esclusione di numerosi oppositori dalla corsa elettorale dell'8 settembre per rinnovare il Consiglio comunale di Mosca. Sabato scorso, circa 60'000 persone hanno manifestato in quella che è considerata la protesta più massiccia degli ultimi otto anni in Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha però detto oggi che Putin non si è pronunciato sulle manifestazioni perché pensa che non siano nulla di "eccezionale".