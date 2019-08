Adolescenti violentate, proteste contro la polizia

CITTÀ DEL MESSICO - Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Città del Messico per chiedere giustizia sul caso di due adolescenti che, secondo le denunce, sarebbero state violentate da agenti di polizia.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, circa 300 manifestanti, per lo più donne, sono scesi in strada lunedì di fronte all'ufficio del procuratore della capitale messicana. Armati di glitter rosa e vernice spray, hanno raggiunto l'edificio sfondando la porta e portando una testa di maiale.

Le proteste sono state scatenate da due recenti denunce di stupro. Il primo riguarda una ragazza di 17 anni che ha dichiarato che quattro poliziotti l'avrebbero violentata nella loro auto di pattuglia ad Azcapotzalco, il 3 agosto. Il secondo riguarda una ragazza di 16 anni, che ha dichiarato che un poliziotto avrebbe abusato di lei in un museo nel centro della capitale. Un agente di polizia è stato arrestato in relazione al secondo caso, mentre finora non sono stati compiuti arresti in relazione alla prima denuncia.

Indignati per la presunta cattiva condotta della polizia, i manifestanti hanno gridato agli agenti «giustizia» e «non ci proteggono, ci violentano». Durante le proteste, il ministro della Sicurezza messicano Jesús Orta Martínez è stato coperto di glitter rosa, quando ha tentato di assicurare alle donne che entrambi i casi sarebbero stati adeguatamente approfonditi.

La violenza contro le donne è un fenomeno drammaticamente diffuso in Messico. Le cifre delle Nazioni Unite segnalano che circa nove donne vengono uccise ogni giorno nel paese.

Le cifre delle denunce di stupro in Messico sono molto più basse di quelle degli altri Paesi. Secondo i gruppi delle vittime, questo è dovuto al fatto che la fiducia della polizia è molto scarsa, e stimano che ci sarebbero oltre mezzo milione di casi di abusi sessuali in Messico all'anno.





keystone-sda.ch/ (SASHENKA GUTIERREZ)