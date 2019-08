Ferita al collo con un coccio di bottiglia per strada a Milano: 64enne in codice rosso

MILANO - Cruenta aggressione in una via del centro di Milano, dove una donna di 64 anni è stata picchiata e ferita alla gola con un coccio di bottiglia da uno sconosciuto.

La violenza è avvenuta intorno alle 12.30 in Largo La Foppa, nei pressi della fermata della metropolitana Moscova. La donna, trafitta ripetutamente, è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il suo aggressore, bloccato da alcuni passanti, è stato arrestato. Ignote, al momento, le circostanze dell'assalto.

«C’era una donna che urlava “Mi stanno uccidendo” e un uomo che la riempiva di sberle», ha raccontato al Corriere della Sera una barista che lavora in un locale della zona e si è affacciata in strada quando ha udito una bottiglia rompersi. «Poi, le si è messo sopra e l’ha colpita al collo con una bottiglia», ha aggiunto. L'aggressore sarebbe un 31enne cittadino del Bangladesh regolare in Italia.