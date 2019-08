Tragedia all'asilo nido, cinque bimbi muoiono in un incendio

WASHINGTON - Tragedia in Pennsylvania dove in un incendio scoppiato in un asilo nido hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona è rimasta ferita. L'episodio è avvenuto nella città di Erie, con poco meno di 100'000 abitanti, che si affaccia su uno dei grandi laghi.

Il rogo si è sviluppato di primo mattino e all'interno dormivano diversi bambini, visto che la struttura è aperta 24 ore su 24 per i genitori che lavorano di notte. E tra le vittime ci sono proprio quattro fratellini, due maschi e due femmine tra i dieci mesi e gli otto anni, i cui genitori prestavano un servizio notturno. A raccontarlo ai media locali è la nonna.

Il quinto bambino morto tra le fiamme non ha ancora un nome e non si sa se fosse un altro ospite della residenza o parte della famiglia che la gestisce. Una persona, la responsabile della struttura, è stata ricoverata in condizioni stabili.

A dare l'allarme - secondo le testimonianze - un ragazzo di 17 anni che ha allertato i vicini. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e con l'aiuto di alcune persone sul posto ha permesso di mettere in salvo diversi bambini. Un ragazzino di 12 anni si è salvato salendo e saltando dal tetto dell'edificio.

Ancora sconosciute le cause dell'incidente. Dalle prime rilevazioni sembra che le fiamme siano partite dall'area del soggiorno, al primo piano della casa, ma non è chiaro da dove si siano sprigionate. Si sarebbero quindi sviluppate molto rapidamente rendendo difficili i soccorsi. È una delle più gravi tragedie degli ultimi anni negli Stati Uniti in cui le vittime sono bambini.

