Orso finisce sull'auto della polizia

HOOPA - Un incidente che ha dell'incredibile, quello occorso a un'autopattuglia in California una settimana fa, ma del quale si è avuto notizia solo in questi giorni. Un vicesceriffo della contea di Humboldt stava rispondendo a una chiamata per un'overdose di droga quando la sua vettura è stata colpita in pieno da un orso, caduto o saltato su di essa da un terrapieno.

Nell'impatto cofano e parabrezza sono andati in frantumi e il veicolo, dopo aver urtato un ostacolo sul ciglio della strada, si è ribaltato su un fianco e poi ha preso fuoco. Il vicesceriffo è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che fosse avvolto dalle fiamme e, seppur rimasto ferito, non ha riportato gravi lesioni.

L'incendio ha intaccato anche una piccola porzione di vegetazione e soprattutto ha distrutto l'autopattuglia. E l'orso? A quanto pare si è allontanato dalla scena dell'incidente, non si sa se illeso o con qualche ammaccatura.