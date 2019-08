Incendio a Faenza: «La plastica continua a bruciare»

ROMA - Non è ancora spento l'incendio divampato all'una della scorsa notte nello stabilimento di logistica di Faenza, nel Ravennate, e le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno a oltranza almeno per tutta la notte. Lo dice all'agenzia di stampa italiana Ansa Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza: «Sta ancora bruciando materiale plastico, gomma, in misura importante» con una incessante colonna di fumo nero. Alla popolazione raccomanda per i prossimi giorni di lavare accuratamente frutta e verdura raccolte sul territorio comunale.

«Vorrei poter dire che l'incendio è almeno sotto controllo», spiega il sindaco, «ma continua a bruciare». Il fronte del fuoco è al momento limitato a un settore del capannone, ma «è quello dove c'è plastica, gomma, e quindi c'è ancora fumo nero in modo importante».

Per domare il rogo i vigili del fuoco da metà pomeriggio hanno iniziato anche lanci di acqua dall'alto con gli elicotteri. Le operazioni sono molto complesse, stanno impiegando un centinaio di pompieri dalla notte scorsa con decine di mezzi sul posto. Per le prossime ore, precisa Malpezzi, «l'auspicio è che per la mezzanotte il rogo sia domato ma questo non vorrà dire che il fuoco lì sotto sarà tutto spento. Ci saranno cumuli enormi di materiale incandescente». Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica proseguiranno quindi almeno per tutta la notte ma probabilmente anche domani.

#Faenza (RA) #9agosto 16:00: #vigilidelfuoco ancora impegnati per l’incendio che da stanotte coinvolge un magazzino di logistica. Operazioni difficili per il vento, evacuata l’area, si opera anche con un mezzo antincendio aeroportuale. @ArpaER sul posto per i rilievi ambientali pic.twitter.com/mZKjBWlHcx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 9, 2019

Vigili del Fuoco (Twitter)