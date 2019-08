Rendeva i pacchi di Amazon pieni di terra e rivendeva la merce: truffa da 330mila euro

BARCELLONA - È già stata ribattezzata la più grande truffa in Europa ad Amazon. È stata messa a segno da un 22enne spagnolo.

La sua tecnica era semplice: ordinava prodotti che riceveva velocemente grazie all'abbonamento Prime, teneva la merce e rendeva le scatole riempite di terra, in modo da non far cambiare il loro peso di partenza. Riceveva poi il rimborso e rivendeva quanto trattenuto sul web. Il colosso delle vendite online ha perso ben 330mila euro.

Originario di Palma di Maiorca, James Gilbert Kwarteng - data la quantità di prodotti da gestire - ha aperto un’azienda chiamata Kwartech, “specializzata” in dispositivi elettronici, e si è fatto aiutare da un complice. L’attività è durata diversi anni.

L’indagine è partita quando nella sede logistica Amazon di Barcellona sono stati trovati i pacchi. I due ragazzi sono stati arrestati, ma sono stati rilasciati su cauzione.

Nei guai anche i genitori del ragazzo. Ignari di tutto a loro dire, erano incaricati di ricevere i pacchetti.

La truffa più grande della storia ad Amazon? Con una strategia simile una coppia degli Stati Uniti ha sottratto ben 1.200.000 dollari all'azienda, che se non fosse stato per la polizia non se ne era nemmeno accorta.