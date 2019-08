Trovata morta a Ikaria la scienziata britannica scomparsa

ATENE - È stata trovata morta Natalie Christopher, l'astrofisica britannica di cui si erano perse le tracce da lunedì sull'isola greca di Ikaria. Lo riferisce la tv pubblica greca Ert.

Il corpo della donna - che era scomparsa dopo essere andata a fare jogging - è stato trovato da un pompiere volontario a un chilometro e mezzo dall'hotel dove alloggiava con il fidanzato. Non sono ancora chiare le cause della morte.

I fatti - La 34era scomparsa dopo essere andata a fare jogging attorno alle 8 di lunedì scorso.

La polizia greca sta esaminando anche delle macchie di sangue trovate sul cuscino e le lenzuola del letto della donna, scrive il 'Sun', per il quale Natalie aveva litigato con il partner la sera prima della scomparsa. La coppia doveva andare a Cipro - dove ha una casa e isola di cui è originario il fidanzato - lo stesso giorno.

L'uomo ha affermato che le macchie sono state provocate da un'emorragia dal naso. Una donna di servizio dell'hotel dove alloggiavano ha detto di averli sentiti litigare e di aver trovato un lenzuolo sul divano, segno che i due avevano dormito separati.

Tuttavia, l'uomo - 38 anni - aveva avvertito la polizia quando non l'aveva vista tornare dalla sua corsa. Agli agenti - che al momento non lo considerano un sospettato, scrive il 'Sun' - aveva detto di averla chiamata al cellulare quando si era svegliato e non l'aveva trovata in camera. Natalie gli avrebbe risposto, dicendo che sarebbe rientrata in hotel di lì a poco.

Gli agenti e numerosi volontari hanno perlustrato la zona dove sarebbe andata a correre, un sentiero su scogliere a strapiombo sul mare. Il cellulare della donna sarebbe rimasto acceso fino alle 17 di lunedì, quando la compagnia telefonica lo ha perso.

Il mese scorso, Suzanne Eaton, biologa americana, è stata violentata ed uccisa a Creta.