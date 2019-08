Uccise il suo stupratore, Cyntoia esce dal carcere

WASHINGTON - Cyntoia Brown, la ragazza che a sedici anni fu condannata all'ergastolo in America per aver ucciso il suo stupratore, è stata liberata. La donna, che oggi ha 31 anni, ha lasciato nelle scorse ore il Tennessee Prison for Womamen dove era reclusa.

La causa di Cyntoya è stata sposata negli anni da diverse personalità, tra cui numerose celebrity come Kim Kardashian e Rihanna. A concedergli la grazia nel gennaio scorso è stato il governatore del Tennessee Bill Haslam. Resterà in libertà vigilata per dieci anni.