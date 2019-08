Si butta dall'aereo in volo, ritrovato il corpo della giovane Alana Cutland

ANTANANARIVO - Una studentessa di 19 anni, il 25 luglio scorso, si è lanciata senza un apparente motivo da un Cessna in volo. Il velivolo stava sorvolando il Madagascar. Il corpo di Alana Cutland è stato ritrovato nelle ultime ore. Lo riporta il Daily Mail.

Le speranze erano minime data la vastità e le caratteristiche del territorio, ma le ricerche non si sono mai fermate. La giovane è stata individuata da abitanti locali, ben in 400 erano impegnati nelle operazioni, in aggiunta a 15 poliziotti.

Il corpo della giovane di Milton Keynes, in Inghilterra, verrà ora portato in un piccolo aeroporto nel nord-ovest dell'isola, da dove sarà trasportato in aereo verso la capitale. L'ambasciata britannica è già stata allertata.

Il capo della polizia locale Spinola Nomenjahary, che ha coordinato le ricerche, ha dichiarato: «Il corpo è stato trovato sul terreno. È stata riconosciuta per i suoi vestiti, i capelli e le scarpe».

La studentessa di Cambridge da qualche tempo soffriva di episodi psicotici e attacchi di ansia, probabilmente a seguito di una reazione a pillole anti-malaria o altri farmaci. Per questo stava rientrando anticipatamente dallo stage in Madagascar.

La polizia del Madagascar ha confermato che verranno eseguiti test tossicologici sul corpo per determinare quali medicinali Alana stesse assumendo e per cercare di chiarire le cause del suo gesto.