Dengue, è epidemia nazionale

MANILA - Nelle Filippine è «epidemia nazionale di Dengue» in seguito ad un forte aumento dei decessi causati da questo virus nel Paese. Lo ha dichiarato il governo filippino, rilevando come dall'inizio dell'anno almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio sono stati registrati almeno 146'000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A luglio, Manila aveva dichiarato un'«allerta nazionale» a fronte del dilagare del virus.

Di origine virale, la Dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Non esiste un trattamento specifico e la malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che, in casi rari, possono risultare fatali.

Per ridurre il rischio di epidemie, il mezzo più efficace è la lotta sistematica alla zanzara che funge da vettore della malattia. Ciò significa eliminare tutti i ristagni d'acqua in prossimità delle zone abitate, ed effettuare campagne di disinfestazione che riducano la popolazione di zanzare Aedes. Per limitare l'epidemia, il ministero della Salute filippino ha appunto avviato una grande campagna per la bonifica dalle zanzare vettore dell'infezione, coinvolgendo anche uffici pubblici, scuole ed enti.

Ma l'allarme per l'aumento dei casi di Dengue si sta allargando quest'anno anche ad altri paesi asiatici, avverte l'Organizzazione mondiale della sanità: la Malesia ha registrato 62'421 casi al giugno scorso con 93 morti, rispetto ai 32'425 casi e 53 morti nello stesso periodo dello scorso anno. Il Vietnam, invece, ha registrato 81'132 casi con 4 morti rispetto ai 26'201 casi e 6 morti nel 2018. Ed il Bangladesh è stato colpito dalla peggiore epidemia di Dengue mai registrata nel Paese, con oltre 13'600 casi diagnosticati nel solo 2019.

Casi di Dengue sono rilevati saltuariamente anche in Europa: nell'ottobre 2018, nove casi autoctoni sono stati confermati all'interno dell'Unione europea, di cui 3 in Spagna e 6 in Francia, in tre diversi focolai epidemici.