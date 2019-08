Bufera sul New York Times per il titolo su Trump, costretto a modificarlo

WASHINGTON - Bufera sul New York Times per un titolo di apertura sul presidente statunitense Donald Trump che scatena l'ira di molti lettori e una vera e propria rivolta sui social. Tanto da costringere il principale quotidiano statunitense a ribattere la prima edizione del giornale in edicola martedì mattina.

"Trump urges unity vs. racism", Trump esorta all'unità contro il razzismo, si leggeva in prima pagina nella versione iniziale, sintetizzando così il messaggio in diretta tv che il presidente americano aveva rivolto alla nazione dopo le stragi di El Paso e di Dayton.

Un titolo "da incubo" per molti, stridente con le polemiche seguite all'intervento del tycoon, accusato di non aver fatto un minimo di autocritica sulla sua retorica incendiaria e anti-immigrati che - a detta dei detrattori - alimenta odio e violenze. Violenze come la sparatoria avvenuta nella città texana in cui parte delle vittime è di origine messicana ed ispanica. Ma molte le critiche al tycoon anche per non aver avanzato alcuna seria proposta che lasci intravedere una stretta sulla diffusione delle armi da fuoco in America.

Il risultato di quella che è stata definita una "sciagurata scelta" del Times non si è fatto attendere: subito sui social media si è riversata l'indignazione di migliaia di lettori, molti dei quali si sono spinti a cancellare l'abbonamento. Da Beto O'Rourke ad Alexandra Ocasio-Cortez, durissima anche la reazione di tanti esponenti del partito democratico, che hanno ritwittato la controversa prima pagina che tra i primi a postare è stato Nat Silver, l'ex giornalista del New York Times divenuto famoso per l'esattezza delle sue previsioni sull'esito delle elezioni: «Non sono certo che avrei inquadrato così la vicenda», scrive Silver a proposito del discusso titolo.

Il candidato dem alla Casa Bianca Cory Booker invita il Times a «fare meglio», mentre la "pasionaria" liberal Ocasio-Cortez attacca senza mezzi termini "la vigliaccheria" delle istituzioni più popolari su cui spesso contano anche movimenti come quello del "suprematismo bianco".

«Incredibile», il secco commento su Twitter dell'aspirante candidato dem alla Casa Bianca Beto O'Rourke. «Terribile», il commento di altri lettori. Il risultato è che la seconda edizione del giornale è uscita con una prima pagina stravolta: nuovo titolo e nuova foto di apertura. Trump "attacca l'odio ma non le armi", la nuova versione.

Intanto monta la polemica per la prevista visita di Trump ad El Paso dopo che in molti, a partire dai democratici, hanno chiesto al presidente di cancellare. Molte le proteste nella città texana dove già ci si prepara a contestare duramente l'arrivo del tycoon.