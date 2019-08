Il dramma di Marieme e Ndeye: è impossibile separarle

LONDRA - Unite per la vita e per la morte. È il destino, tragico eppure per molti versi miracoloso, di Marieme e Ndeye, due gemelline siamesi nate in Senegal unite per il tronco e portate poi nel Regno Unito dai genitori alla ricerca di una migliore assistenza, se non della soluzione a un dilemma rivelatosi impossibile da sciogliere.

Bambine a cui gli specialisti avevano dato in un primo momento non più di pochi giorni di sopravvivenza e che invece hanno compiuto 3 anni ma che ora, hanno accertato i medici, non potranno essere separate.

«Prima pensavamo che Marieme dipendesse moltissimo da Ndeye, mentre recenti osservazioni hanno mostrato che l'una dipende dall'altra per poter restare in vita; è stata una grande svolta, ma è anche bello che sia così: prima eravamo in preda al problema etico se separarle o meno, ora questo dilemma non è più sul tavolo», hanno spiegato i medici.

La vicenda, sui media britannici dall'inizio del 2019, torna oggi sotto i riflettori grazie a un documentario trasmesso dalla Bbc, che per mesi le ha seguite.

nizialmente l'attenzione era stata dedicata allo strazio dei genitori quando a gennaio i medici dell'ospedale pediatrico Great Ormond di Londra avevano prospettato la possibilità di un intervento per provare a separare le piccole. Ma a condizione di sacrificarne inevitabilmente una: cosa a cui il padre aveva subito detto no, non sentendosi in grado di fare una scelta del genere.

In seguito, come riporta la stessa Bbc, sono stati gli stessi chirurghi a ripensarci. Nuovi accertamenti hanno permesso di capire che l'operazione in realtà non sarebbe mai stata possibile: Marieme e Ndeye hanno infatti cuore e spina dorsale separati, ma hanno in comune l'apparato digerente, il fegato, la vescica e soprattutto un sistema circolatorio molto più interconnesso rispetto a quanto diagnosticato 8-9 mesi or sono.

Di qui la decisione di limitarsi a continuare ad assisterle, 24 ore su 24, grazie a un'infermeria permanente installata nella nuova casa di famiglia di Cardiff, nel Galles. Gillian Body, consulente pediatrica al Noah's Ark Children's Hospital for Wales, non nasconde - pur in un contesto così difficile da accettare - uno squarcio di sorriso. «Le bambine ora reagiscono bene, stanno godendo di un periodo di stabilità e ci sorprendono con i loro progressi», ha riferito.

«I dottori adesso sanno che si tratta di un caso unico e complesso», ha fatto eco il papà, Ibrahima Ndiaye, notando come la resistenza delle gemelle sia andata «oltre ogni aspettativa» e come la situazione offra «un pochino più di ottimismo».

Le piccole intanto si mostrano serene in alcune immagini, in grado di farsi compagnia. «Quando una piange, l'altra la incoraggia a smettere», ha raccontato ancora Ibrahima: «Continuano a crescere insieme, le mie bambine, e a darci gioia».