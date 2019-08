Un camion non frena in tempo, grave incidente sull'A12

CHIAVARI - Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’A12 in Liguria, all'altezza di Chiavari (Genova).

A causa di un’auto in panne, in una galleria, sono intervenuti in autostrada una pattuglia della polizia e un furgone dell'assistenza della società autostrade. Intenti nel loro lavoro, due poliziotti e il tecnico sono stati travolti in un tamponamento a catena causato da un camion che non ha frenato in tempo. Coinvolti anche altri veicoli.

In totale sono stati cinque i feriti. Ad avere la peggio è stato il dipendente della società autostrade, schiacciato tra il suo furgone e il muro della galleria. Politraumatizzato è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. La vita del 51enne è in pericolo.

Vigili del fuoco