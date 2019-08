Si libera del frigorifero gettandolo in un burrone

MADRID - Vuole liberarsi di un frigorifero, per cui accosta il suo furgone in una zona isolata, scende e, come se niente fosse, recupera l’elettrodomestico e lo getta in un burrone.

Nel contempo, con fare spavaldo, canticchia prendendosi gioco del riciclo e dell’ecologia.

Pizzicato, presumibilmente grazie al video, dalla Guardia Civil di Almeira, l’uomo è stato costretto a recuperare il grosso frigorifero e a smaltirlo correttamente.

Ma non finisce qui: il vandalo rischia una multa di 45mila euro per reato ambientale. Deciderà il tribunale ai sensi del codice penale.