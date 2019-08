Saltata da un aereo, forse vittima di un'allucinazione da farmaco

ANTANANARIVO - Potrebbe essere rimasta vittima di un'allucinazione la giovane studentessa di scienze naturali britannica in viaggio di studio nel Madagascar saltata nei giorni scorsi da un piccolo aereo in volo nel Paese africano. Lo ipotizza la polizia locale - secondo i media del Regno - come pista più probabile dell'atroce morte della 19enne.

La ragazza potrebbe avere avuto una reazione fatale semplicemente come conseguenza dell'assunzione di una farmaco, forse un antimalarico, a quanto è parso di capire ai suoi stessi genitori, che vivono nella cittadina inglese di Milton Keynes, durante un'ultima telefonata.

Stando al racconto dei testimoni presenti alla tragedia, la ragazza, iscritta all'università di Cambridge, avrebbe aperto il portellone di un Cessna in quota, durante uno spostamento sulla grande isola dell'Africa sud-orientale, il 25 luglio, e sarebbe precipitata nel vuoto dopo essersi divincolata per diversi minuti dal disperato tentativo di un altro passeggero di trattenerla. Le ricerche dei suoi resti sono ancora in corso.