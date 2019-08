Tragedia in Alaska, un austriaco e due tedeschi morti in un lago

JUNEAU - Un austriaco e una coppia di turisti tedeschi sono morti in un incidente sul lago di un ghiacciaio in Alaska. L'austriaco di 62 anni - informano le autorità di Vienna - era originario del Tirolo e da tempo viveva e lavorava come guida alpina in British Columbia. Le altre due vittime, un uomo e una donna avevano invece 68 e 66 anni.

L'incidente, forse per il crollo di una parte del ghiacciaio, è avvenuto durante una gita con una canoa gonfiabile. Tutti e tre portavano il salvagente, ma a causa delle basse temperature dell'acqua non avevano comunque via di scampo.