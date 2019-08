La Cina avverte i manifestanti di Hong Kong con un video dell'esercito

PECHINO - L'esercito cinese a Hong Kong ha diffuso un video di tre minuti che mostra soldati impegnati in una esercitazione "anti-sommossa", una iniziativa - riporta la BBC online - vista come un avvertimento sottilmente velato ai dimostranti che si battono per la democrazia.

Il video, postato sul social Weibo, inizia mostrando un soldato che grida «tutte le conseguenze sono a vostro rischio» e prosegue con immagini di file di soldati armati di manganelli e muniti di scudi mentre si addestrano.

Le immagini mostrano inoltre carri armati, lanciamissili, cannoni ad acqua e filo spinato, oltre a soldati armati fino ai denti che si calano da elicotteri e sparano in strada e nelle abitazioni. Non mancano poi le immagini di dimostranti che vengono arrestati e portati in «punti di detenzione» con le mani legate dietro la schiena.

L'Esercito di Liberazione del Popolo della Cina finora non è intervenuto nelle proteste che proseguono ormai da otto settimane, ma ieri il comandante della guarnigione di Hong Kong - Chen Daoxiang - ha detto che le dimostrazioni «minacciano seriamente la vita e la sicurezza dei cittadini di Hong Kong e violano il principio di 'un Paese, due sistemi'. Questo - ha aggiunto - non può essere tollerato e noi esprimiamo la nostra dura condanna».

