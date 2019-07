'Ndrangheta, blitz contro la cosca Libri

REGGIO CALABRIA - Blitz della polizia stamane contro la cosca Libri di Reggio Calabria: decine di agenti hanno partecipato all'operazione, per arrestare 17 presunti affiliati o vicini all'organizzazione criminale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda). Sono in corso anche una serie di perquisizioni e di sequestri nei confronti di società e imprese.

Nei confronti dei destinatari dell'ordinanza, la maggior parte dei quali affiliati alla cosca della 'Ndrangheta, gli inquirenti e gli investigatori ipotizzano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, porto illegale di arma, tentata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il blitz ha consentito di portare alla luce come l'organizzazione avesse messo le mani su diversi settori economici di Reggio Calabria, attraverso il controllo di diverse società nei settori edilizio, immobiliare e della ristorazione. Il valore complessivo delle società sequestrate ammonta a diversi milioni di euro.

L'inchiesta della Dda ha inoltre permesso di ricostruire gli assetti e le dinamiche operative dei Libri, una delle "più potenti articolazioni della 'ndrangheta unitaria" dicono gli investigatori, che controlla a Reggio Calabria i quartieri Cannavò, Condera, Reggio Campi, Modena, Ciccarello, San Giorgio e le frazioni di Gallina, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana.

«Affermati imprenditori e politici locali e regionali erano asserviti totalmente alle volontà dei Libri», secondo gli inquirenti. L'inchiesta ha accertato che nel corso degli anni i Libri hanno favorito alcuni imprenditori, apparentemente estranei a qualsiasi contesto mafioso ma in realtà coinvolti nelle dinamiche dell'organizzazione alla quale «partecipavano attivamente». Imprenditori che, dicono ancora gli investigatori, assecondando da un lato le strategie d'investimento decise dalla cosca e ricevendo dall'altro importanti finanziamenti occulti, «hanno assunto posizioni di assoluto rilievo» nei settori di cui si occupavano. Di fatto, godevano della protezione della 'Ndrangheta e allo stesso tempo la finanziavano.

Politici tra gli arrestati - Il capogruppo del Partito democratico al consiglio regionale della Calabria, Sebastiano "Seby" Romeo, e quello di Fratelli d'Italia Alessandro Nicolò (eletto con Forza Italia e poi passato in Fdi) sono tra gli arrestati dell'operazione contro la cosca Libri avvenuta stamane.

La cosca, secondo l'accusa, avrebbe svolto un ruolo «centrale» in occasione delle elezioni regionali del 2014. Tra gli indagati in libertà c'è Demetrio Naccari Carlizzi, ex consigliere regionale Pd e cognato del sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, estraneo all'inchiesta.

Il capogruppo Pd alla Regione Calabria Seby Romeo è stato condotto agli arresti domiciliari, mentre il capogruppo di Fdi Alessandro Nicolò è stato portato in carcere.

Secondo quanto affermano gli inquirenti la Cosca Libri, per lo sviluppo del propri interessi criminali, oltre ad interferire nelle dinamiche economico-imprenditoriali locali, è stata capace «di infiltrarsi in quelle politico-elettorali del territorio cittadino, gestendo un consistente bacino di voti, convogliandoli a favore di soggetti compiacenti, senza esclusione di schieramenti politici, nell'ambito di un rapporto basato sul do ut des, destinato a favorire non solo la singola consorteria, ma il sistema 'ndranghetistico nel suo complesso».

I Libri, in particolare, avrebbero saputo elaborare «raffinate strategie finalizzate a consentire l'elezione di soggetti che potessero agire quali loro preposti negli organismi istituzionali».

Inoltre, l'ascesa politica fino al Consiglio regionale di un politico reggino, secondo gli investigatori, «è stata costantemente supportata, fin dagli inizi, dalla cosca Libri».