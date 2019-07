Insegnante quasi uccisa da uno stupido scherzo dei suoi allievi

COLUMBUS - Un'insegnante di arte dell'Ohio ha quasi rischiato di morire a causa di uno stupido scherzo fattole da tre suoi allievi di 12 e 13 anni lo scorso mese di novembre.

Benché sapessero che la donna soffriva di una grave forma di allergia alla banana - tanto che sulla porta aveva affisso un cartello con la scritta "Banana Free Zone" -, i tre hanno sfruttato la pausa per il pranzo per spalmare il frutto sulla maniglia della porta.

Non contenti, gliel'hanno tirato addosso mentre la docente era in aula. Risultato: la donna è andata in shock anafilattico nel giro di un quarto d'ora. Un membro della sicurezza interna della scuola ha dichiarato a un media locale che la docente «ha iniziato a cambiare colore» e non ha risposto immediatamente alle cure. La prima dose di epinefrina «non ha funzionato. Le hanno dato una seconda dose e la sua gola si stava iniziando a chiudere». Sul posto è giunta l'ambulanza e la donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Per fortuna si è ripresa e ora sta bene

I tre dovrebbero essere espulsi. La polizia di Columbus riferisce che negli scorsi mesi sono aumentati i casi di aggressione agli insegnanti.