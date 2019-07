Scomparso nella notte il re del caffè indiano

NEW DELHI - È mistero sulla scomparsa, questa notte in Karnataka, dell'imprenditore V. G. Siddhartha, noto come il re del caffè indiano, fondatore della catena di caffetterie Cafè Coffee Day, presente in tutta l'India e una delle più estese al mondo.

Centinaia di uomini, tra agenti di polizia, pescatori e sommozzatori sono mobilitati nelle ricerche. L'autista dell'imprenditore ha denunciato alla Polizia che ieri notte, mentre viaggiavano da Bangalore verso Mangalaluru, Siddhartha gli ha chiesto di fermare l'auto vicino al fiume Nethravathi, nei dintorni delle città di Mangalore, e si è allontanato a piedi, sostenendo di voler fare una passeggiata. Due ore dopo, non avendolo visto tornare, l'autista ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Numerosi media hanno pubblicato una lettera che Siddhartha, sessantenne, marito di una delle figlie dell'ex governatore dello Stato del Karnataka S. M. Krishna, aveva indirizzato nei giorni scorsi ai consiglieri di amministrazione della società per informarli di difficoltà finanziare ma, sopratutto, per denunciare lo stress causato dall'insistenza dell'agenzia del Fisco. L'organismo dal 2017 ha torchiato le sedi della società con una serie di controlli e con un atteggiamento definito persecutorio.

La catena Café Coffee Day, fondata nel 1996, conta oltre 1700 negozi in tutta l'India: la famiglia di Siddhartha è leader del commercio del caffè indiano da oltre 130 anni: possiede oltre 12 mila ettari di piantagioni, e attraverso la società Amalgamated Bean Company(ABC) è il primo esportatore indiano di caffè verde.