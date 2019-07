Delfino spiaggiato a Viareggio, è il secondo caso in una settimana

VIAREGGIO - Ancora un delfino trovato senza vita a galleggiare a largo della costa viareggina. Si tratta di un tursiope, trovato quasi a ridosso della riva.

È il secondo caso in una settimana a Viareggio (Lucca). Lunedì un altro delfino era stato trovato morto nei pressi della diga foranea. L'esemplare trovato oggi sarà sottoposto ad analisi nelle prossime ore.

Ora in Toscana si è generato un vero allarme tra gli esperti: otto delfini sono stati trovati spiaggiati lungo la costa toscana nel solo mese di luglio. Per questo gli stessi esperti stanno cercando di capire le cause e sono a lavoro anche i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpat).