Uno stuntman di "Fast & Furious 9" si è infortunato gravemente sul set

LONDRA - Stavano girando delle scene per il nono capitolo della saga campione d'incassi "Fast & Furious" quando qualcosa è andato storto e uno dei cascatori si è infortunato in maniera grave.

Lo comunicano le autorità dell'Herfordshire, dove in uno stabilimento della Warner Bros a Leavesden erano in corso le riprese. «Ci è stato detto che durante i lavori una persona era rimasta ferita in maniera grave», ha confermato un portavoce, «è stato necessario l'intervento dell'ambulanza aerea, e l'interessato è stato trasportato in ospedale via elicottero. Gli agenti sul posto hanno iniziato le indagini di rito per ricostruire l'accaduto».

Stando al Daily Mail, si tratterebbe della controfigura di Vin Diesel che sarebbe caduta per diversi metri picchiando violentemente la testa.

La conferma arriva anche da Universal: «Un nostro stuntmen è rimasto vittima di un incidente sul set di "Fast 9", la produzione rimarrà congelata fino a nuovo avviso per valutare al meglio la situazione», riporta Sky.

Gli studi di Leavesden sono celebri per aver ospitato le riprese per diversi capitoli cinematografici della saga di "Harry Potter", una parte della struttura - infatti - è stata convertita a museo permanente.

"Fast and Furious 9", con Vin Diesel e Michelle Rodriguez, è atteso nelle sale per il 2020.