FaceApp: un'applicazione "fake" infetta le vittime con pubblicità indesiderata

MOSCA - Approfittando della popolarità di FaceApp, l'applicazione che tra le opzioni invecchia anche i volti, è stata sviluppata da malintenzionati un'app "fake", una imitazione, che infetta le vittime facendo visualizzare pubblicità indesiderata. L'hanno scoperta i ricercatori della società russa di sicurezza informatica Kaspersky.

«Una volta che l'applicazione viene scaricata da fonti non ufficiali e installata - spiegano - simula un guasto e questa è successivamente rimossa. In seguito, un modulo malevolo dell'applicazione rimane nascosto nel dispositivo dell'utente, facendo visualizzare annunci pubblicitari». La versione finta di FaceApp infetta i dispositivi delle vittime con un 'adware' (virus progettato per lanciare messaggi pubblicitari sul display) denominato MobiDash.

Secondo i dati di Kaspersky, circa 500 utenti unici hanno riscontrato questo problema negli ultimi due giorni, mentre la prima rilevazione del modulo adware è datata 7 luglio. Sono stati identificate quasi 800 diverse modifiche ai moduli.

«Le persone dietro MobiDash spesso nascondono i propri moduli adware dietro ad applicazioni e servizi noti. Ciò vuol dire che le attività delle versioni fake di FaceApp potrebbero intensificarsi, considerando che hanno colpito centinaia di utenti in due soli giorni. Raccomandiamo agli utenti di non scaricare applicazioni da fonti non ufficiali e di installare soluzioni di sicurezza sui propri dispositivi per evitare qualsiasi danno», commenta Igor Golovin, ricercatore di Kaspersy.