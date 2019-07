Falso allarme bomba su un aereo Lufthansa

BELGRADO - Si è rivelato falso l'allarme bomba per un aereo Lufthansa in partenza stamane per Francoforte dall'aeroporto di Belgrado. Lo ha detto la polizia serba, confermando i dubbi in tal senso espressi in mattinata.

Come ha riferito il ministero dell'Interno, sono in corso verifiche per giungere all'identificazione della persona che verso le 6 di stamane ha telefonato all'aeroporto di Belgrado annunciando la presenza di una bomba a bordo dell'aereo.

Erano stati per questo subito evacuati i 130 passeggeri e i cinque componenti dell'equipaggio. Le ricerche degli artificieri e delle squadre speciali della polizia serba non abbiano rinvenuto alcun ordigno a bordo del velivolo.